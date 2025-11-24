Титов охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов отреагировал на смерть легенды московского клуба Никиты Симоняна.

Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.

В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

«Ушел великий человек, легенда. Знал Никиту Павловича лично, общались много раз. Совсем недавно виделись с ним, обнимались.

Для всех казалось, что Симонян вечный. В октябре все мы праздновали его 99‑й день рождения, это достойный возраст.

Никита Павлович многое знал, многое помнил, у него была очень четкая речь и ясные мысли. И когда его слушаешь, понимаешь, кто рядом с тобой находится. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович. Он был последним олимпийским чемпионом 1956 года.

Сложно подобрать слова в такой момент. Были планы отметить 100‑летие Никиты Павловича, сыграть матч ветеранов в его честь. К сожалению, такая игра теперь возможна только в память о легендарном спартаковце и человеке.

На таких людей, как Николай Петрович Старостин, Никита Павлович Симонян, Георгий Александрович Ярцев, я равнялся. Мне посчастливилось их застать, общаться с ними.

Я был рядом с тем «Спартаком», который в 80–90‑е годы играл в тот футбол, который прививал команде в том числе и Никита Павлович. Царствие небесное Никите Симоняну», – сказал Титов.