Орлов раскритиковал Семака: «Вопросов хватает»

Геннадий Орлов остался недоволен решениями главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН».

Петербуржцы победили со счетом 2:0.

Максим Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.

«Почему Семак выпустил в старте Соболева? Необъяснимо! Ну он же не техничный. Что он показал? Отдал пас под удар Жерсону? Вообще-то не в такт.

И, понимаете, его сложно критиковать. Парень старается. Просто таков его потолок, уровень. Он уже выше него не прыгнет. «Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет». Увы...

При этом непонятно, почему в запасе остается Лусиано. Аргентинец же сильнее! И какое у него сейчас настроение, состояние? Он же видит, что ставка почему-то делается на Соболева. Это началось еще в прошлом сезоне. Лусиано в итоге потух, потерялся. Помните, в матче с «Крыльями» его вообще выпустили на 93-й минуте. Зачем?!

Есть решения тренерского штаба, которые вызывают вопросы у специалистов, болельщиков. Например, зачем Семак заменил Глушенкова? Ну дай ты ему отыграть полный матч. В чем проблема? Максим не просил замены.

Его надо оставлять на поле хотя бы потому, что он способен здорово подать угловой или пробить со штрафного. Глушенков – лучший игрок матча, а его убирают с поля! Он ведь и назад отрабатывает, очень полезен. Зачем менять? Чтобы вызвать негативную реакцию? Не знаю. В общем, несмотря на победу, вопросов хватает», – сказал Орлов.