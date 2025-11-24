Введите ваш ник на сайте
Орлов раскритиковал Семака: «Вопросов хватает»

Сегодня, 14:28
10

Геннадий Орлов остался недоволен решениями главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН».

  • Петербуржцы победили со счетом 2:0.
  • Максим Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Почему Семак выпустил в старте Соболева? Необъяснимо! Ну он же не техничный. Что он показал? Отдал пас под удар Жерсону? Вообще-то не в такт.

И, понимаете, его сложно критиковать. Парень старается. Просто таков его потолок, уровень. Он уже выше него не прыгнет. «Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет». Увы...

При этом непонятно, почему в запасе остается Лусиано. Аргентинец же сильнее! И какое у него сейчас настроение, состояние? Он же видит, что ставка почему-то делается на Соболева. Это началось еще в прошлом сезоне. Лусиано в итоге потух, потерялся. Помните, в матче с «Крыльями» его вообще выпустили на 93-й минуте. Зачем?!

Есть решения тренерского штаба, которые вызывают вопросы у специалистов, болельщиков. Например, зачем Семак заменил Глушенкова? Ну дай ты ему отыграть полный матч. В чем проблема? Максим не просил замены.

Его надо оставлять на поле хотя бы потому, что он способен здорово подать угловой или пробить со штрафного. Глушенков – лучший игрок матча, а его убирают с поля! Он ведь и назад отрабатывает, очень полезен. Зачем менять? Чтобы вызвать негативную реакцию? Не знаю. В общем, несмотря на победу, вопросов хватает», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Пари НН Семак Сергей Орлов Геннадий
Павелий
1763984683
Гена, ты что таблетки перепутал? Ты же не туда воюешь! =) Или тебя официально от кормушки газпромовской отлучили?
Ответить
neveldomha
1763985342
Ну во-первых, лимит, во-вторых Лусиано одной ногой уже в Аргентине,ну и в третьих, не сильнее он Соболева.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1763986437
СЕМАК проблема ЗЕНИТА
Ответить
шахта Заполярная
1763989225
Не трогайте Семака, он тренирует как тот пианист играет, как умеет
Ответить
Semenycch
1763989946
Идиот предъявляет таланту? Обычная ситуация в нынешней жизни!
Ответить
Галина Бронемясова
1763991164
чё не объяснимо-то? сантоса нет из-за травмы, а даже если и был бы - то он легионер теперь. вышел вега - значит, в нападение ставят дельфинария. лимит - дело такое. вендел пока паспорт не получил, хотя и прожил у нас 5 лет, уже имеет право.
Ответить
vvv123
1763991909
Гена, чего ты хочешь от этого оболдуя?
Ответить
Garrincha58
1763994886
Вопрос только один...когда отставка Семака????
Ответить
