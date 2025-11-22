Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Самая красивая ведущая «Матч ТВ», болеющая за «Спартак», отреагировала на победу над ЦСКА

Самая красивая ведущая «Матч ТВ», болеющая за «Спартак», отреагировала на победу над ЦСКА

Сегодня, 22:37

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ» и болельщица «Спартака», высказалась о победе над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«Сегодня «Спартаком» довольна от и до. Молодцы.

Ну и Вадиму Романову респект», – написала Петрикова.

  • Это был 1-й матч Вадима Романова во главе «Спартака».
  • Красно-белые остались на 6-м месте.
  • Следующий соперник – «Балтика».

Экс-президент РПЛ назвал «Спартак» лучшим клубом мира 2
Реакция Губерниева на победу «Спартака» над ЦСКА 4
Карасев сказал только 3 слова после дерби «Спартак» – ЦСКА 2
Источник: телеграм-канал Ольги Петриковой
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
