Самая красивая ведущая «Матч ТВ», болеющая за «Спартак», отреагировала на победу над ЦСКА

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ» и болельщица «Спартака», высказалась о победе над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«Сегодня «Спартаком» довольна от и до. Молодцы.

Ну и Вадиму Романову респект», – написала Петрикова.

Это был 1-й матч Вадима Романова во главе «Спартака».

Красно-белые остались на 6-м месте.

Следующий соперник – «Балтика».

