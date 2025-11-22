Самая красивая ведущая «Матч ТВ», болеющая за «Спартак», отреагировала на победу над ЦСКА

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ» и болельщица «Спартака», высказалась о победе над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.
«Сегодня «Спартаком» довольна от и до. Молодцы.
Ну и Вадиму Романову респект», – написала Петрикова.
- Это был 1-й матч Вадима Романова во главе «Спартака».
- Красно-белые остались на 6-м месте.
- Следующий соперник – «Балтика».
Источник: телеграм-канал Ольги Петриковой