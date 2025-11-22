Бывшая пресс-атташе «Динамо» посоветовала клубу нового тренера

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», считает, что клуб должен возглавить Михаил Галактионов из «Локомотива».

«А теперь о новом тренере. Я слышала про возможность забрать Галактионова у «Локо» – уже второй раз появляются слухи о том, что Михаил Михайлович может возглавить «Динамо».

Первый раз такое было после Шварца – я уже тогда говорила, что это будет прекрасным решением (но меня не спрашивали).

Не знаю, насколько вероятно в этот раз, но все ещe считаю, что увидеть Галактионов в «Динамо» было бы здорово. Столько лет специалист провeл в структуре клуба, он прекрасно знает, что нужно команде и что такое динамовское ДНК. К тому же, и тренер, и человек замечательный», – написала Лысенко.

Будучи начинающим футболистом, Галактионов занимался в академии «Динамо».

В 2007-2014 годах тренер работал в академии бело-голубых.

В «Локо» Галактионов 3 года.

