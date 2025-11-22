Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывшая пресс-атташе «Динамо» посоветовала клубу нового тренера

Бывшая пресс-атташе «Динамо» посоветовала клубу нового тренера

Сегодня, 14:17
1

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», считает, что клуб должен возглавить Михаил Галактионов из «Локомотива».

«А теперь о новом тренере. Я слышала про возможность забрать Галактионова у «Локо» – уже второй раз появляются слухи о том, что Михаил Михайлович может возглавить «Динамо».

Первый раз такое было после Шварца – я уже тогда говорила, что это будет прекрасным решением (но меня не спрашивали).

Не знаю, насколько вероятно в этот раз, но все ещe считаю, что увидеть Галактионов в «Динамо» было бы здорово. Столько лет специалист провeл в структуре клуба, он прекрасно знает, что нужно команде и что такое динамовское ДНК. К тому же, и тренер, и человек замечательный», – написала Лысенко.

  • Будучи начинающим футболистом, Галактионов занимался в академии «Динамо».
  • В 2007-2014 годах тренер работал в академии бело-голубых.
  • В «Локо» Галактионов 3 года.

Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

«Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

Лысенко отреагировала на заявление Радимова, что она прокляла «Динамо»

Еще по теме:
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо Махачкала»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
Стало известно, скучают ли в «Динамо» по Карпину 2
Игроку «Динамо», которого зовут в «Спартак», предрекли забвение 1
Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Галактионов Михаил
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1763811697
и что динамо может предложить галактионову, чего не может локо? другой разговор, если бы за ним пришли из спартака или зенита. эта лысенка так говорит, как будто просто сходить в пятёрочку за кефиром - взять и подписать галактионова. запросто так. а он сам пойдёт? а локо отпустит? дура какая-то.
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
8
Бывшая пресс-атташе «Динамо» посоветовала клубу нового тренера
14:17
1
Агенты Чернова добиваются нового контракта со «Спартаком»
13:56
Стало известно, скучают ли в «Динамо» по Карпину
13:35
3
Григорян заявил, что Дзюба – это Господь
13:17
5
Определилось итоговое место «Шэньхуа» Слуцкого в чемпионате Китая
12:30
4
Аршавин определил лучшего игрока России в 2025 году
11:45
3
Генич спрогнозировал итог дерби «Спартак» – ЦСКА
11:01
10
Прогноз Бубнова на «Спартак» – ЦСКА
10:46
13
Зобнин раскрыл значение Промеса для «Спартака»
10:16
5
Все новости
Все новости
Зобнин прокомментировал свой статус запасного в «Спартаке»
14:30
Бывшая пресс-атташе «Динамо» посоветовала клубу нового тренера
14:17
1
Где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
14:09
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо Махачкала»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
14:07
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
14:01
Игроку «Динамо», которого зовут в «Спартак», предрекли забвение
13:03
1
Реакция фанатов «Зенита» на присвоение Мостовому звания «Джентльмен года»
12:48
6
Зобнин дал новую информацию о конфликте Соболева и Слишковича в «Спартаке»
12:38
2
Мор оценил шансы Романова возглавить «Спартак» на постоянной основе
12:17
Аршавин определил лучшего игрока России в 2025 году
11:45
3
Важное обращение «Спартака» перед дерби
11:27
5
Генич спрогнозировал итог дерби «Спартак» – ЦСКА
11:01
9
Обращение Лещенко к игрокам «Динамо»
10:54
2
Прогноз Бубнова на «Спартак» – ЦСКА
10:46
13
Генич поделился важным инсайдом насчет 39-летнего Акинфеева
10:35
1
Реакция болельщиков «Зенита» на тяжелую травму главного таланта клуба
10:28
4
Зобнин раскрыл значение Промеса для «Спартака»
10:16
5
ФотоКруговой опубликовал воинственную фразу за несколько часов до дерби со «Спартаком»
09:46
5
В ЦСКА ответили, сыграет ли Акинфеев со «Спартаком»
09:36
3
Семак пожаловался на дефицит игроков в «Зените»
09:28
1
Осинькина уличили в том, что он совершил «самоубийство»
09:20
5
Степашин ответил, что изменилось в «Динамо» после отставки Карпина
01:11
5
Радимов объяснил, почему «Сочи» проиграл «Акрону», ведя в два мяча
01:00
1
Максименко раскрыл, что сказал Романов, когда возглавил «Спартак»
00:48
5
Эдуард Мор назвал русских Анчелотти и Гвардиолу
00:36
3
Зенитовец Гонду решил, где продолжит карьеру – им интересуются ЦСКА и «Ривер Плейт»
00:24
6
Видео«Акрон» показал эмоции в раздевалке после волевой победы над «Сочи»
00:12
1
Теннисистка Шнайдер сделала выбор между Роналду и Надалем
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 