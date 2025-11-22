Радимов объяснил, почему «Сочи» проиграл «Акрону», ведя в два мяча

Владислав Радимов проанализировал поражение «Сочи» от «Акрона» в 16-м туре РПЛ.

Команда из Тольятти проигрывала 0:2, но в итоге вырвала победу 3:2.

Все 3 гола «Акрон» забил после выхода Артема Дзюбы на замену на 58-й минуте.

Форвард сделал два ассиста.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Мне кажется, что это что‑то из области психологии – то, что «Сочи» находится внизу. Повели со счетом 2:0, играли действительно неплохо. Но начали терять мяч в простейших ситуациях, при таком счете ты должен доводить матч до победы.

И с «Сочи» часто такое происходит в нынешнем сезоне. Им нужно дождаться паузы и много работать.

Голы, которые они пропустили, – это, с одной стороны, заслуга «Акрона», а с другой – если «Сочи» хочет набирать очки, то не должен допускать такие ошибки.

Мне показалось, что сочинцы повели 2:0 и сами себя испугались. Вот так отпускать матчи нельзя», – сказал Радимов.