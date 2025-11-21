РПЛ. «Акрон» благодаря ассистентскому дублю Дзюбы отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Сочи» – 3:2!

«Акрон» переиграл «Сочи» в 16-м туре чемпионата России.

Команда из Тольятти проигрывала 0:2, но сумела не только сравнять счет, но и добыть волевую победу.

Все три гола «Акрона» были забиты после выхода на замену Артема Дзюбы на 58-й минуте. Форвард сделал два ассиста. Дубль в активе 18-летнего Дмитрия Пестрякова.

«Сочи» остался в зоне вылета РПЛ с 8 очками, у «Акрона» теперь 21 балл и седьмое место в таблице лиги.