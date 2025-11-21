Введите ваш ник на сайте
  РПЛ. «Акрон» благодаря ассистентскому дублю Дзюбы отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Сочи» – 3:2!

РПЛ. «Акрон» благодаря ассистентскому дублю Дзюбы отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Сочи» – 3:2!

Сегодня, 20:27
6

«Акрон» переиграл «Сочи» в 16-м туре чемпионата России.

Команда из Тольятти проигрывала 0:2, но сумела не только сравнять счет, но и добыть волевую победу.

Все три гола «Акрона» были забиты после выхода на замену Артема Дзюбы на 58-й минуте. Форвард сделал два ассиста. Дубль в активе 18-летнего Дмитрия Пестрякова.

«Сочи» остался в зоне вылета РПЛ с 8 очками, у «Акрона» теперь 21 балл и седьмое место в таблице лиги.

Россия. Премьер-лига. 16 тур
Акрон - Сочи - 3:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Зиньковский, 35; 0:2 - И. Сааведра, 56; 1:2 - Д. Пестряков, 63; 2:2 - Д. Пестряков, 66; 3:2 - М. Бокоев, 80.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Акрон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1763746279
спасиба СУДЬЕ
Ответить
рылы
1763746665
ого. матч не видел. в сочи же осинькин? должны были порвать, по идее. и так же, по идее, дезеувы из редакции обязательно должны были упомянуть дзюблю в заголовке. чё происходит? вы же любите кликбейтить - ну так пишите заголовок, что акрон, при помощи дзюбла, вырвал победу. днище.
Ответить
Дубина
1763746738
В пердив фарм газпромовский
Ответить
...уефан
1763748059
...игры не видел, но уважуха Акрону за такой результат, летели 0-2...
Ответить
Burtaze
1763750589
Жаль сочинцев, ну Дзюбастый красавчик
Ответить
send.ipi-sms'
1763751716
Смотри ка, а Зюба аказыца не только драчить на видео может.
Ответить
