Максименко раскрыл, что сказал Романов, когда возглавил «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о первой речи Вадима Романова после вступления в должность исполняющего обязанности главного тренера.

47-летний Романов работает тренером в системе клуба с 2015 года.

До вхождения в штаб Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.

11 ноября Романов сменил серба в качестве и.о. главного тренера.

Его дебютом станет субботнее дерби с ЦСКА.

– Что Романов сказал команде в первый рабочий день в статусе исполняющего обязанности?

– День начался с прощания с Деяном Станковичем и его штабом. Затем выступил спортивный директор. И потом уже слово взял Вадим Юрьевич.

Сказал, что времени у нас мало, но выбора нет, в предстоящих матчах нужно побеждать и исправлять ситуацию.

Попросил нас работать еще больше, потому что отрезок предстоит очень тяжелый – три дерби и матч в Калининграде.