Представитель Дзюбы оценил волевую победу «Акрона» над «Сочи» с ассистентским дублем Артема

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался после матча 16-го тура РПЛ против «Сочи».

Команда из Тольятти проигрывала 0:2, но в итоге вырвала победу 3:2.

Все 3 гола «Акрон» забил после выхода Дзюбы на замену на 58-й минуте.

Форвард сделал два ассиста.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Очень рад победе «Акрона», рад, что после выхода Артема ход матча резко перевернулся. Два голевых действия, теперь у него «4+4».

Я считаю, что для первой половины сезона весьма неплохой результат. Конечно, он сам всегда хочет большего, но в целом это весьма достойно.

Также хотелось бы поздравить весь тренерский штаб с победой. Своими заменами они смогли перевернуть ход этой встречи.

Столкнувшись со сложностями, в связи с тем, что игроки были в сборных и не смогли полноценно готовиться к матчу, «Акрон» смог победить. Так что это во всех смыслах классная победа, по‑настоящему командная.

Сами себе создали проблемы, но потом сами же их с помощью 22‑го номера, который вышел с капитанской повязкой, решили их, перевернув ход встречи», – заявил Гольдман.