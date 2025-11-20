Вердикт ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный момент в игре 15-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и ЦСКА.

Речь идет о неназначенном пенальти в ворота армейцев на 37-й минуте.

«Игрок ЦСКА Иван Обляков не нарушает правила в единоборстве с атакующим игроком «Динамо» Эддином Мрезигом в собственной штрафной площади, так как ненаказуемый контакт руками с телом соперника без толчка или задержки соперника не влияет на его возможность продвигаться к мячу», – говорится в вердикте ЭСК.