Стало известно, как Тюкавин воспринял уход Карпина из «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как игрок отреагировал на внезапную отставку Валерия Карпина.

«В отличие от многих, Костя со всеми тренерами расходился в хороших отношениях.

Он футболист, который должен играть с любым тренером. Никогда ни в какие дела он не вмешивался. Его дело выходить на поле и забивать голы.

Поэтому все спокойно. Возможно, были какие‑то моменты, притирания. Но Костя с 5 лет в «Динамо» и для него это родной клуб, за который он играет», – заявил агент.