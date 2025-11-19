Введите ваш ник на сайте
Семин поспорил с Бубновым насчет сборной России

Сегодня, 20:36

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин не согласен с Александром Бубновым, что команда никому не нужна.

«Сложно воспринимать всерьез некоторые высказывания, которые мы слышим в программе «Коммент.шоу». Сборная России все-таки – это национальное достояние. И сейчас там идет большая работа в такой непростой период для команды. РФС всегда в поиске соперников, всегда старается сделать матч интересным для зрителя, приглашает артистов, дает возможность пообщаться с легендами отечественного футбола. Это великолепно.

Мало можно с чем сравнить посещаемость товарищеский матчей нашей сборной. Всегда приходят тысячи людей. И не только в Москве, но и в других городах России. В Волгограде был хороший матч, люди получили громадное удовольствие.

Естественно, нам могут не нравится отдельные результаты сборной России. Это естественно. Здесь главное понять, что нужно исправить, чтобы сделать лучше. В последних матчах мы не одержали победы, но они дали нам хороший импульс для того, чтобы понять, что нам делать дальше. Получили полезный опыт.

Нынешнее поколение ребят должно участвовать в международных играх, должно пройти через национальную сборную и прочувствовать, что это такое. Сборная – всегда звучит гордо. Я верю в то, что совсем скоро, в ближайшем будущем, мы вернемся на международную арену. И будем готовы к этом», – сказал Семин.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор сборная России играла только товарищеские матчи.
  • Сборная России в рейтинге ФИФА идет на 33-м месте.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Россия Семин Юрий Бубнов Александр
