В РФС прокомментировали новость об альтернативном ЧМ-2026

Российский футбольный союз опроверг информацию о возможном проведении турнира с участием сборных, не попавших на ЧМ-2026.
Сообщалось, что в альтернативном чемпионате мира могут принять участие Сербия, Греция, Чили, Перу, Венесуэла, Нигерия, Камерун, Китай и другие.
«Не соответствует действительности», – отреагировали в РФС.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Сборная России более 3,5 лет отстранена от международных турниров, поэтому не участвовала в отборе на мировое первенство.
Источник: «Матч ТВ»