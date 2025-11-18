В РФС прокомментировали новость об альтернативном ЧМ-2026

Российский футбольный союз опроверг информацию о возможном проведении турнира с участием сборных, не попавших на ЧМ-2026.

Сообщалось, что в альтернативном чемпионате мира могут принять участие Сербия, Греция, Чили, Перу, Венесуэла, Нигерия, Камерун, Китай и другие.

«Не соответствует действительности», – отреагировали в РФС.