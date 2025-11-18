В России может пройти чемпионат мира среди сборных, не прошедших на ЧМ-2026

В РФС думают о проведении альтернативного чемпионата мира в следующем году.

Одновременно с ЧМ-2026 в России может пройти мировое первенство среди сборных, не прошедших на мундиаль в США, Канаде и Мексике.

С помощью такого турнира РФС хочет оказать давление на ФИФА, чтобы было принято решение о снятии санкций с российского футбола.

Помимо сборной России, в альтернативном ЧМ возможно участие таких стран, как Сербия, Греция, Чили, Перу, Венесуэла, Нигерия, Камерун, Китай и другие, пишет «Первый спорт» со ссылкой на 365Scores.