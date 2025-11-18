В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» и «Динамо» к Черчесову

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном уходе главного тренера Станислава Черчесова.

62-летнего специалиста связывают с назначением в «Спартак» или «Динамо».

Московские клубы в течение последней недели покинули Деян Станкович и Валерий Карпин.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе этого года.

«У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. К нам никто не обращался по поводу тренера. Вы правильно сказали – ходят слухи. Зачем нам комментировать каждый слух?», – заявил Айдамиров.