В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» и «Динамо» к Черчесову

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном уходе главного тренера Станислава Черчесова.
- 62-летнего специалиста связывают с назначением в «Спартак» или «Динамо».
- Московские клубы в течение последней недели покинули Деян Станкович и Валерий Карпин.
- Черчесов возглавил «Ахмат» в августе этого года.
«У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. К нам никто не обращался по поводу тренера. Вы правильно сказали – ходят слухи. Зачем нам комментировать каждый слух?», – заявил Айдамиров.
Источник: ODDS