Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Личка готов вернуться в «Динамо»: «Но в клубе нужно кое-что изменить»

Личка готов вернуться в «Динамо»: «Но в клубе нужно кое-что изменить»

Сегодня, 15:00
2

Марио Личка, брат и помощник экс-тренера «Динамо» Марцела Лички, ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

– Как я уже сказал, мы готовы вернуться в РПЛ. Если хотят, чтобы мы вернулись в «Динамо», почему бы и нет, но...

Мы амбициозны и будем требовательны, чтобы достичь своих целей. Как и в те времена, когда мы были там, но в конце концов они решили нас уволить.

Я думаю, что в клубе нужно кое-что изменить...

– Что изменить?

– Я не хочу вдаваться в подробности, просто думаю, что они не доверяли нам и не верили в процесс, над которым мы работали.

  • Личку уволили из «Динамо» в мае.
  • После он работал 4 месяца в «Карагюмрюке», оставив команду на последнем месте в чемпионате Турции.
  • Вчера динамовцы остались без тренера – Валерий Карпин ушел по собственному желанию.

Еще по теме:
Петржела назвал тренера, которого нужно вернуть «Динамо»: «Его увольнение было ошибкой» 2
Раскрыта позиция Лички по возвращению в «Динамо» 2
Гусев назвал тренера для «Спартака», за работой которого ему было бы интересно наблюдать 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1763469844
...наши условия - "минимум контроля и максимум средств"...
Ответить
iscariot
1763471290
Я думаю тут очевидно все. Личке, несмотря на результат и симпатичный футбол, давали контракт только на год и не выделяли средств на усиление. Карпину же дали 3х летний контракт с огромной зарплатой и купили всех кого он хотел, несмотря на несогласие спорт дира.
Ответить
Главные новости
Прогноз Быстрова на дерби «Спартак» – ЦСКА
18:35
1
ФотоБензема составил команду мечты
18:27
Мостовой сказал, за какого тренера должны сражаться «Спартак» и «Динамо»
17:56
4
Стало известно, какие тренеры обсуждали с министром Дегтяревым революционные изменения в российском футболе
17:42
7
«Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»
17:17
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»
17:05
2
Генич спрогнозировал результат дерби «Спартак» – ЦСКА
16:56
4
Кисляк объяснил, почему не спешит покидать ЦСКА
16:47
3
В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев
16:36
2
Талалаев наехал на комментатора «Матч ТВ»: «Ты думаешь, что я буду молчать?»
16:20
9
Все новости
Все новости
Молодежная сборная России выиграла Кубок Манаса
18:18
2
Быстров назвал лидеров ЦСКА: «Тащат на своем горбу»
17:25
1
Овчинников: «Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошeл – с чего Карпин решил, что продавит?»
17:05
2
Генич спрогнозировал результат дерби «Спартак» – ЦСКА
16:56
4
Кисляк объяснил, почему не спешит покидать ЦСКА
16:47
3
В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев
16:36
2
Смолов поддержал изменение правил назначения пенальти за игру рукой
16:29
1
Талалаев наехал на комментатора «Матч ТВ»: «Ты думаешь, что я буду молчать?»
16:20
9
В российском футболе предложили ввести лимит на иностранных тренеров
15:51
2
Еще один клуб РПЛ включился в борьбу за белоруса Лукашова
15:43
1
Степашин раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»
15:27
6
Челестини ответил, готов ли Акинфеев сыграть со «Спартаком»
15:15
2
Личка готов вернуться в «Динамо»: «Но в клубе нужно кое-что изменить»
15:00
2
Талалаев – об экс-инвесторе «Химок» Садыгове: «Он вас уговорит продать родную мать»
14:48
2
«Лучше бы я сидел и молчал»: Илья Мэддисон сожалеет об уходе Карпина из «Динамо»
14:38
12
Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов
14:28
12
Галактионов попросил «Локомотив» усилиться игроком «Ростова»
13:58
5
Егоров – об уходе Карпина из «Динамо»: «Он всех красивейше размотал»
13:43
15
Петржела назвал тренера, которого нужно вернуть «Динамо»: «Его увольнение было ошибкой»
13:27
2
Карпин попрощался с футболистами «Динамо»
13:15
2
Быстров предложил воскресить тренера для «Спартака»
13:07
2
Реакция Челестини на увольнение Станковича из «Спартака»
12:52
Орлов прокомментировал отставку Карпина русской пословицей
12:40
5
Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ
12:30
2
«Ручки опять подняли»: Быстров описал «Спартак» двумя словами
12:18
8
Червиченко удивился решению Карпина покинуть «Динамо»
12:05
2
Тарасов определил лучшего тренера первого круга РПЛ
11:51
2
Губерниев дал совет Карпину после ухода из «Динамо»
11:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 