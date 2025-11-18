Личка готов вернуться в «Динамо»: «Но в клубе нужно кое-что изменить»

Марио Личка, брат и помощник экс-тренера «Динамо» Марцела Лички, ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

– Как я уже сказал, мы готовы вернуться в РПЛ. Если хотят, чтобы мы вернулись в «Динамо», почему бы и нет, но...

Мы амбициозны и будем требовательны, чтобы достичь своих целей. Как и в те времена, когда мы были там, но в конце концов они решили нас уволить.

Я думаю, что в клубе нужно кое-что изменить...

– Что изменить?

– Я не хочу вдаваться в подробности, просто думаю, что они не доверяли нам и не верили в процесс, над которым мы работали.