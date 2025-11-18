Тарасов определил лучшего тренера первого круга РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал лучшего тренера РПЛ в первом круге. По его мнению, это Андрей Талалаев из «Балтики».

Калининградская команда по итогам 15 туров чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице.

– Назовите лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга.

– Мне импонирует «Балтика». Подход Талалаева и его фишка, которая заключается в очень крутом общении с игроками. Видно, что вокруг него сплотился коллектив, и они показывают неплохой футбол.