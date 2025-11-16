Кругового удивила отставка Станковича в «Спартаке»: «Впервые вижу такое»

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на увольнение Деяна Станковича в «Спартаке». Московский клуб объявил об отставке сербского специалиста 11 ноября.

– Что думаете об уходе Станковича из «Спартака»? Это поможет ЦСКА в подготовке к дерби или же наоборот?

– Двоякое ощущение. Мне кажется, наоборот, они как побегут в первом матче, хотя, может быть, даже для нас это лучше будет, сможем их на контратаке поймать. Честно, не знаю, кто будет там новым тренером и так далее. Впервые вижу такое, чтобы тренер уходил после четырех побед в пяти последних матчах.