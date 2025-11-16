Кононов прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов высказался об увольнении из команды Деяна Станковича.

«Я удивлeн увольнением Станковича из «Спартака». Мне нравилась его работа. Да, он человек импульсивный. Возможно, непростой и с характером.

Но, как мне виделось, игроки его слушали и уважали. То, что происходит внутри, трудно знать. Дальше это детали клубного руководства», – сказал Кононов.