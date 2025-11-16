Кононов прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов высказался об увольнении из команды Деяна Станковича.
«Я удивлeн увольнением Станковича из «Спартака». Мне нравилась его работа. Да, он человек импульсивный. Возможно, непростой и с характером.
Но, как мне виделось, игроки его слушали и уважали. То, что происходит внутри, трудно знать. Дальше это детали клубного руководства», – сказал Кононов.
- Станкович возглавлял «Спартак» с июня 2024 года по 11 ноября 2025-го.
- Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 4-е место в РПЛ.
- Врио главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов.
Источник: «Чемпионат»