  • Колосков назвал главную проблему Карпина в сборной России: «Такого в мире нигде нет»

Колосков назвал главную проблему Карпина в сборной России: «Такого в мире нигде нет»

Сегодня, 01:30
1

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

– Не кажется ли вам, что Карпин устал от совмещения?

– На мой взгляд, проблема Карпина не в усталости, а в том, что у него не сборная, а 45 кандидатов. До сих пор тренерский штаб не определился с основным составом – такого в мире нигде нет.

Сколько уже можно всех просматривать? Уже три года просматривают игроков. Зачем? Понятно, что ситуация необычная, что мы не играем, но костяк у сборной должен быть, должна быть команда, а не кандидаты.

Нет смысла просматривать так долго, сделать выводы можно по внутреннему чемпионату, а в сборной нужно готовить команду.

Сегодня [в матче с Чили], например, стартовый состав был хороший, за исключением, может, одной-двух позиций. Вот команда, которую надо готовить.

А с Перу вышли футболисты, которых тренерский штаб хотел просмотреть. Для чего? С какой целью?

Так что, думаю, это не усталость, хоть это и тоже есть. Но основная проблема в том, что сборная не сформирована.

  • В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • Карпин тренирует сборную с лета 2021-го. В июне он возглавил еще и «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Колосков Вячеслав
И не стыдно ? Сборная России играет с самыми худшими командами . Которым стыдоба проигрывать , а преподносят это будто ЧМ выиграли .
