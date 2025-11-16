Колосков назвал главную проблему Карпина в сборной России: «Такого в мире нигде нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
– Не кажется ли вам, что Карпин устал от совмещения?
– На мой взгляд, проблема Карпина не в усталости, а в том, что у него не сборная, а 45 кандидатов. До сих пор тренерский штаб не определился с основным составом – такого в мире нигде нет.
Сколько уже можно всех просматривать? Уже три года просматривают игроков. Зачем? Понятно, что ситуация необычная, что мы не играем, но костяк у сборной должен быть, должна быть команда, а не кандидаты.
Нет смысла просматривать так долго, сделать выводы можно по внутреннему чемпионату, а в сборной нужно готовить команду.
Сегодня [в матче с Чили], например, стартовый состав был хороший, за исключением, может, одной-двух позиций. Вот команда, которую надо готовить.
А с Перу вышли футболисты, которых тренерский штаб хотел просмотреть. Для чего? С какой целью?
Так что, думаю, это не усталость, хоть это и тоже есть. Но основная проблема в том, что сборная не сформирована.
- В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Карпин тренирует сборную с лета 2021-го. В июне он возглавил еще и «Динамо».