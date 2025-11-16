Колосков назвал главную проблему Карпина в сборной России: «Такого в мире нигде нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

– Не кажется ли вам, что Карпин устал от совмещения?

– На мой взгляд, проблема Карпина не в усталости, а в том, что у него не сборная, а 45 кандидатов. До сих пор тренерский штаб не определился с основным составом – такого в мире нигде нет.

Сколько уже можно всех просматривать? Уже три года просматривают игроков. Зачем? Понятно, что ситуация необычная, что мы не играем, но костяк у сборной должен быть, должна быть команда, а не кандидаты.

Нет смысла просматривать так долго, сделать выводы можно по внутреннему чемпионату, а в сборной нужно готовить команду.

Сегодня [в матче с Чили], например, стартовый состав был хороший, за исключением, может, одной-двух позиций. Вот команда, которую надо готовить.

А с Перу вышли футболисты, которых тренерский штаб хотел просмотреть. Для чего? С какой целью?

Так что, думаю, это не усталость, хоть это и тоже есть. Но основная проблема в том, что сборная не сформирована.