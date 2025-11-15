Карпин прокомментировал поражение России от Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после товарищеского матча с Чили (0:2).

– Какой вам больше понравился матч – с Перу или Чили?

– Сегодняшний больше понравился. Это выражается во всем. Допустили два удара по ворота и два гола пропустили. В атаке поинтереснее выглядели, чем в матче с Перу.

– Это связано с игроками, которые находились на поле?

– Это со всем связано, и с игроками, и с полем, и с соперником. Наверное, первый тайм весь понравился, второй тайм – отрезками.