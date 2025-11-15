Непомнящий предложил тренера для «Спартака»: «Было бы очень интересно»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий хотел бы, чтобы «Спартак» возглавил Юрий Семин.

«Моe субъективное мнение – и в «Спартаке», и в «Динамо» должны работать отечественные специалисты, которые прожили часть своей жизни в этих командах, которые знают все течения. Выбирать нужно из спартаковцев или динамовцев. Сейчас прозвучала очень интересная формула – а почему бы Юрию Павловичу Сeмину не возглавить «Спартак»?

На практике это было бы вполне возможно. Было бы очень интересно следить. Я так понимаю, он готов. Но он-то готов, там руководители «Спартака» не готовы. Он же даже почему-то не пригодился «Локомотиву» – это труднообъяснимая ситуация», – сказал Непомнящий.