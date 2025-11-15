Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Чили РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Непомнящий предложил тренера для «Спартака»: «Было бы очень интересно»

Непомнящий предложил тренера для «Спартака»: «Было бы очень интересно»

Сегодня, 16:28
8

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий хотел бы, чтобы «Спартак» возглавил Юрий Семин.

«Моe субъективное мнение – и в «Спартаке», и в «Динамо» должны работать отечественные специалисты, которые прожили часть своей жизни в этих командах, которые знают все течения. Выбирать нужно из спартаковцев или динамовцев. Сейчас прозвучала очень интересная формула – а почему бы Юрию Павловичу Сeмину не возглавить «Спартак»?

На практике это было бы вполне возможно. Было бы очень интересно следить. Я так понимаю, он готов. Но он-то готов, там руководители «Спартака» не готовы. Он же даже почему-то не пригодился «Локомотиву» – это труднообъяснимая ситуация», – сказал Непомнящий.

  • Семин во время игровой карьеры выступал за «Спартак».
  • Тренер трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
  • 78-летний Семин без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».

Еще по теме:
«Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»: Аленичев составил символическую сборную мира 3
Кафанов объяснил непопадание Максименко в состав сборной России 6
Титов назвал тренера, которого ждет в «Спартаке»: «Сделает команду чемпионом» 13
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Непомнящий Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1763214564
Отечественные специалисты выиграли с Динамо ФНЛ
Ответить
subbotaspartak
1763215726
Не трожь дедушку, сам такой.
Ответить
Феликс Михайлов
1763218578
Он бы ещё Симоняна предложил.
Ответить
slavа0508
1763218682
Увы всё уходит . всё проходит и надо это достойно воспринимать и Сёмин уже на другом этапе жизни ...
Ответить
Semenycch
1763219811
Шпалыч великолепный тренер, но возраст, не нужно трогать мудрого старика!
Ответить
andr45
1763220356
Предлагаю в тренеры Никиту Павловича Симоняна! Чемпион СССР: 1952, 1953, 1956, 1958 Олимпийский чемпион: 1956 Лучший бомбардир чемпионата СССР: 1949 (26 голов), 1950 (34 гола), 1953 (14 голов) Член Клуба Григория Федотова 183 гола В списках 33 лучших футболистов СССР: № 1 (1949, 1953), № 2 (1950, 1956, 1957, 1958), № 3 (1951, 1952) Тренерские достижения Спартак (Москва) Чемпион СССР: 1962, 1969 Обладатель Кубка СССР: 1963, 1965, 1971 Арарат Чемпион СССР: 1973
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой ? Отвечайте и выигрывайте призы
7
Головин объяснил, почему сборная России проиграла Чили
23:35
Мостовой отреагировал на первое за четыре года поражение сборной России
23:11
Состав временного тренерского штаба «Спартака»
22:41
2
Рабинер прокомментировал 0:2 России от Чили
22:25
Реакция Карпина на поражение России от Чили
22:09
3
В «Спартаке» ответили на вопрос о поиске тренера
21:38
6
Глушенков одним словом назвал причину поражения от Чили
21:27
Тренер Чили оценил победу над Россией
20:56
1
Карпин прокомментировал поражение России от Чили
20:43
11
Все новости
Все новости
Обляков рассказал о травме, полученной в матче с Чили
23:23
ВидеоДивеев прокомментировал свою голевую ошибку в матче с Чили
22:56
Реакция Карпина на поражение России от Чили
22:09
3
Корнеев – о поражении России от Чили: «По сути, это 0:4»
21:50
В «Спартаке» ответили на вопрос о поиске тренера
21:38
6
Глушенков одним словом назвал причину поражения от Чили
21:27
Семин объяснил, чем ему понравился проигранный матч России с Чили
21:17
1
Тренер Чили оценил победу над Россией
20:56
1
Карпин прокомментировал поражение России от Чили
20:43
11
ВидеоДивеев признал свою ошибку в матче с Чили
20:33
2
Сборная России прокомментировала поражение от Чили
20:23
1
Прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия сборной России
20:04
27
⚡️ Товарищеский матч. Россия проиграла дома слабейшей сборной Южной Америки (0:2)
19:57
125
Карпин ответил на обвинения, что он «копает яму» ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
19:49
10
ВидеоЧилийцы забили 2-й гол в ворота сборной России после ошибки Бевеева
19:41
32
Ташуев оценил решение «Спартака» не рассматривать российских тренеров
19:15
4
Обляков травмировался в матче с Чили и рискует пропустить дерби со «Спартаком»
18:38
3
Шнякин объяснил, почему многим нравится комментатор Стогниенко
18:24
1
Семшов высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России
18:09
5
Корнеев назвал сильнейшего вратаря России – это не Сафонов
17:34
1
ВидеоАршавин составил символическую сборную России всех времен
17:20
3
5 игроков одного клуба попали в старт сборной России на матч с Чили
17:00
8
Непомнящий предложил тренера для «Спартака»: «Было бы очень интересно»
16:28
8
ФотоСтал известен исполнитель гимна России перед матчем Россия – Чили
16:18
5
Соболев принял важное волевое решение насчет своего досуга
15:46
4
«Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»: Аленичев составил символическую сборную мира
15:32
4
Генич не понимает решение Семака
15:19
6
Кафанов объяснил непопадание Максименко в состав сборной России
15:10
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 