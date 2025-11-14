Рабинер прокомментировал негативные слова Аршавина в адрес «Зенита»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал негативные слова Андрея Аршавина про «Зенит».

«Аршавин всегда нравился мне своей откровенностью и непосредственностью. Так же и сейчас: его, человека на достаточно высокой должности в «Зените», спрашивают в интервью, почему его помнят в Европе только по покеру на «Энфилде», а не по достижениям в «Зените», и Андрей четко отвечает: «Зенит» в Европе никому не интересен».

Не цепляйтесь тут к тому, что говорю именно о «Зените», – ровно то же самое касается и остальных наших клубов, – «Спартака», ЦСКА, кого угодно. В любом случае не знаю других сотрудников того или иного клуба, которые могли бы себе позволить вслух сказать подобное.

Но Аршавин всегда был таким, и еще в бытность игроком «Зенита» говорил о клубе и его политике всe, что считал нужным. Андрей знает, что может себе это позволить, потому что он – Аршавин, и не стесняет себя чрезмерной самоцензурой.

И молодец. Хотелось бы только, чтобы высказывался по важным футбольным вопросам почаще. Его голос слышен и может на что-то влиять», – написал Рабинер.