Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему его помнят в Европе только за покер на «Энфилде».
– Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»...
– «Зенит» никому в Европе не интересен.
– Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?
– Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.
– Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере...
– Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое. И я в этом числе.
- Андрей Аршавин в составе «Арсенала» забил 4 гола в матче против «Ливерпуля» 21 апреля 2009 года.
- Помимо Аршавина, покер на «Энфилде» делал Деннис Уэскотт в 1946 году.
- В составе «Зенита» россиянин выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2008 году. В финале Кубка УЕФА петербуржцы победили «Рейнджерс» (2:0), а в игре за Суперкубок выиграли у «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Источник: «Спорт-Экспресс»