Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен»

Сегодня, 11:20
19

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему его помнят в Европе только за покер на «Энфилде».

– Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»...

«Зенит» никому в Европе не интересен.

– Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?

– Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.

– Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере...

– Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое. И я в этом числе.

  • Андрей Аршавин в составе «Арсенала» забил 4 гола в матче против «Ливерпуля» 21 апреля 2009 года.
  • Помимо Аршавина, покер на «Энфилде» делал Деннис Уэскотт в 1946 году.
  • В составе «Зенита» россиянин выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2008 году. В финале Кубка УЕФА петербуржцы победили «Рейнджерс» (2:0), а в игре за Суперкубок выиграли у «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Аршавин Андрей
nik55
1763110581
мюллер за такие слова может и наказать чипсоеда
Ответить
Красногвардейчик
1763110902
Если честно, то и в РПЛ позор российского футбола особо не уважают...кроме как в Питере
Ответить
Plyash
1763111285
Зенит в гейропе неинтересен , что правда , то правда . Я бы даже сказал -- неизвестен .
Ответить
Цугундeр
1763115670
)) Какую кость подкинула Бомба на шестое место!) Прям чавканье и хрюканье с урчаньем раздаётся!)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1763116234
Помимо кучи регалий Аршавин был дважды игроком месяца в АПЛ. Гыгыгы
Ответить
Литейный 4 (returned)
1763116399
Зенит может и неинтересен, но его знают все в отличии от никому неизвестного клуба имени раба. Правда срамтак пару раз отличился. Первый раз с общим счётом 1-18. Второй, когда вся Европа ржала на Энфилде 7-1. Гыгыгы
Ответить
kif123kif
1763118149
Не интересен, и что??? Им и Россия не интересна в целом... У нас хороший интересный чемпионат!!!
Ответить
subbotaspartak
1763121634
Не только в Европе...
Ответить
Интерес
1763133110
Андрюха долго кайфовал, свою карьеру прогулял.
Ответить
Айболид
1763135685
убогая свиннота повелась )))))
Ответить
