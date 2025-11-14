Ташуев дал срочный совет Сафонову

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о положении вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Против Перу особо не было напряжeнности по ходу всей встречи. Поэтому Сафонов потерял концентрацию в момент пропущенного гола. Но такой ошибке нужно искать следствие. Удар Валеры был очень неплохой и хлeсткий. Матвей потерял позицию. Он просто не ожидал, что соперник пробьeт так резко издалека.

Я считаю, что Сафонову нужно срочно искать новый клуб. Так долго сидеть без игровой практики в клубе нельзя. Ты только понижаешь свой уровень мастерства. Тренировочный процесс и официальный матч – абсолютно разные вещи. Если ты не находишься в этой среде, то всe… Плюс это влияет психологически на футболиста. Наверняка тренерский штаб «ПСЖ» следит за действиями Матвея в сборной России. Если бы сейчас Сафонов тащил в своей национальной команде, Энрике точно взял бы это на заметку», – сказал Ташуев.