Ташуев дал срочный совет Сафонову

Сегодня, 18:53

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о положении вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Против Перу особо не было напряжeнности по ходу всей встречи. Поэтому Сафонов потерял концентрацию в момент пропущенного гола. Но такой ошибке нужно искать следствие. Удар Валеры был очень неплохой и хлeсткий. Матвей потерял позицию. Он просто не ожидал, что соперник пробьeт так резко издалека.

Я считаю, что Сафонову нужно срочно искать новый клуб. Так долго сидеть без игровой практики в клубе нельзя. Ты только понижаешь свой уровень мастерства. Тренировочный процесс и официальный матч – абсолютно разные вещи. Если ты не находишься в этой среде, то всe… Плюс это влияет психологически на футболиста. Наверняка тренерский штаб «ПСЖ» следит за действиями Матвея в сборной России. Если бы сейчас Сафонов тащил в своей национальной команде, Энрике точно взял бы это на заметку», – сказал Ташуев.

  • Сафонов провел в запасе парижан последние 25 матчей.
  • В последний раз он выходил на поле за клуб 24 мая.
  • С тех пор Сафонов провел 4 матча за сборную России и в каждом пропустил по 1 голу.

Еще по теме:
Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»
Акинфеев оценил ситуацию Сафонова в «ПСЖ»
Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу
Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Ташуев Сергей
Комментарии (0)
