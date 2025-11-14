Стало известно решение Юрича по приглашению от «Спартака»

Журналист Максим Никитин отреагировал на информацию о возможном назначении Ивана Юрича главным тренером «Спартака».
«По моей информации, Иван Юрич в Россию ехать отказался», – написал Никитин.
- В начале недели 50-летнего специалиста отправили в отставку из «Аталанты». Сообщалось, что после этого с ним контактировал «Спартак».
- Красно-белые 11 ноября отправили в отставку главного тренера Деян Станковиа. И.о. главного тренера команды стал Вадим Романов.
Источник: телеграм-канал «КБ ТЕЛЕГА | Никитин»