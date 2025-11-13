«Свиньей» атаковать не годится»: Карпина раскритиковали за матч с Перу

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с Перу.

Итоговый счет – 1:1.

Россияне не удержали победу, пропустив на 82-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я даже не могу понять, какую расстановку он делает и по какой системе хочет играть. «Свиньей» атаковать не годится, а классных фланговых нападающих у нас нет. И никто даже не пытается прорываться по флангу, чтобы забить гол.

Какой, например, недавно забил ЦСКА махачкалинскому «Динамо». Вот такой должна быть игра, какой она была в советские времена, когда специально подбирали крайних нападающих, которых было трудно сдержать.

А ведь Перу это вообще не команда, это какой-то сброд. Я таких бездарных игроков не видел, раньше у них были интересные и быстрые нападающие. Только во втором тайме они немного показали свою технику.

А Карпин, получается, точно по Шекспиру, который сказал: «Весь мир – театр, и люди в нем актеры», играет обыкновенную роль тренера», – заявил Пономарев.