  • Экс-вратарь «Зенита» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу

Экс-вратарь «Зенита» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу

Сегодня, 11:41
3

Бывший голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин оценил действия вратаря Матвея Сафонова в эпизоде с пропущенным мячом от Перу.

  • Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
  • Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.
  • В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

«Пропущенный Сафоновым мяч – это отсутствие практики? Естественно, игровой тонус теряется, а это уже само за себя говорит. Ты можешь быть чемпионом мира по тренировкам, но лучшая тренировка – это игра, через которую можно проверить, на что ты годен. А игрового тонуса нет – и играть очень сложно.

Это техническая помарка. Но это следствие отсутствия игровой практики. В случае Сафонова он должен идти к руководству и проситься в аренду туда, где он будет играть. Как он будет договариваться – это вопрос другой. Но Матвей сам должен на этом настоять. Если сидеть дальше, то про тебя все забудут. Даже здесь вспоминать не станут, что был когда-то такой вратарь хорошего уровня

Изначально было ошибкой идти под Доннарумму. Ты идeшь под него и уже заведомо обрекаешь себя, что будешь сидеть. В какие-то игры, естественно, ты будешь, но Доннарумма – это имя, это «касса», как говорил один персонаж фильма.

Матвей пересидел – надо было в аренду уходить, когда полное понимание пришло, что здесь не светит. Надо было искать клуб, где ты будешь железно играть. Пусть это будет середняк, аутсайдер, но у тебя будет практика, и ты сможешь себя проявить. Когда ты играешь за аутсайдера, моментов у твоих ворот много, и ты всегда на виду. А так – сидеть, игры реже, деньги те же. Смысл какой? Из-за денег только? Не думаю. Шeл в чемпионат Франции, один из ведущих в Европе, но надо же понимать и сопоставлять факты», – сказал Корнюхин.

Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу 5
Карпин проанализировал голевую ошибку Сафонова 16
Реакция Юрана на голевую ошибку Сафонова 3
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Перу Россия Сафонов Матвей
vvv123
1763026096
Сафонов считал ворон как и Акинфеев на ЧМ в Бразилии. 2 распиаренных недотёпы!
Ответить
Cleaner
1763031191
Гол, пропущенный Сафоновым - это прямая ПОДСТАВА от Карпина...((((((((((
Ответить
k611
1763036390
Ему дали хотя бы три игры подряд в клубе сыграть. Без игровой практики сложно. В своё время в Спартаке после длительной паузы доверили Селихову место в воротах, так он набрал форму и вытащил команду в плэй-офф Лиги Европы.
Ответить
