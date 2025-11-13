Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер Перу поделился, чем его разочаровал стадион «Зенита»

Тренер Перу поделился, чем его разочаровал стадион «Зенита»

Сегодня, 11:15
10

Врио главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето недоволен полем на «Газпром Арене».

«Стадион здесь очень красивый, один из самых красивых и современных в мире. Но качество газона было неудовлетворительным. Оно не соответствует качеству стадиона. Оба гола, которые случились сегодня, вызваны состоянием газона», – сказал Баррето.

  • Товарищеский матч в Санкт-Петербурге закончился вничью со счетом 1:1.
  • Россияне пропустили на 82-й минуте после дальнего удара Алекса Валеры.
  • 15 ноября Россия примет в Сочи Чили.

Еще по теме:
Горшков одним словом описал эмоции от упущенной победы над Перу
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу 5
Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги» 1
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Перу Россия Баррето Мануэль
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1763025569
Бакланы газон погрызли
Ответить
Artemka444
1763026045
Ахах круто всё на поле сваливать нынче
Ответить
BRO_football
1763026219
Пхахаах, отличный комментарий. Зениту понравится
Ответить
Красногвардейчик
1763026933
Болото под крышей))
Ответить
subbotaspartak
1763027045
Независимые люди могут правду сказать, а ещё КС хотели себе под крышу перетащить.
Ответить
trener7
1763029811
Ох уж эти бакланы
Ответить
Garrincha58
1763029893
а так было бы 0-0
Ответить
Taps
1763030128
Плохому танцору и яйца мешают ...
Ответить
Cleaner
1763031027
Перуанцы приехали заработать немного денег и при этом потренировать и просмотреть игру дублирующего состава своей сборной. Они свою задачу выполнили на все сто! А Валерина сборная облажалась по полной...(
Ответить
nik55
1763031348
одно слово-- болото
Ответить
Главные новости
ВидеоЭкс-зенитовец встал на защиту Сафонова: «Матвей намного сильнее Шевалье, который срет, как сизая лошадь»
15:39
ЦСКА думает о возвращении Чалова: подробности
15:00
4
Акинфеев удивил выбором любимого фильма
14:48
8
Червиченко объяснил, почему «Динамо» не уволит Карпина
14:28
2
Роналду назвал идеальный сценарий для завершения карьеры
14:14
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
13:59
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
13:47
2
Аршавин оценил шансы «Зенита» на чемпионство
13:03
5
Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»
12:43
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
12:10
2
Все новости
Все новости
Ташуев констатировал кризис в сборной России
14:38
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
13:59
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
13:47
2
Карпин обозначил нормы потребления алкоголя для футболистов
13:23
Семин назвал главную ошибку Станковича в «Спартаке»
13:17
Аршавин оценил шансы «Зенита» на чемпионство
13:03
5
Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»
12:43
1
Реакция Рабинера на упущенную победу России над Перу
12:22
1
ВидеоЭкс-вратарь «Зенита» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу
11:41
3
Карпин рассказал, на что жаловались игроки сборной России во время матча с Перу
11:29
17
Тренер Перу поделился, чем его разочаровал стадион «Зенита»
11:15
10
Горшков одним словом описал эмоции от упущенной победы над Перу
10:55
5
Акинфеев ответил, через сколько лет завершит карьеру
10:27
3
Черчесов объяснил спад «Ахмата»: «Моя вина в том, что опережаю события»
09:56
Глушаков одним словом описал слухи про уход Карпина из «Динамо»
09:36
2
Черданцев сказал, какой тренер нужен «Спартаку»
09:26
9
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой ? Отвечайте и выигрывайте призы
08:50
7
Аршавин высказался о результате матча Россия – Перу
01:23
7
Тренер сборной Перу прокомментировал ничью с Россией
01:11
Алексей Миранчук вошел в клуб Игоря Нетто
01:00
1
ВидеоКарпин проанализировал голевую ошибку Сафонова
00:52
16
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака»
00:45
21
Шалимов предположил, почему Батраков провалил матч с Перу
00:38
2
ВидеоРеакция Юрана на голевую ошибку Сафонова
00:32
4
Карпин отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Динамо»
00:24
2
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Перу
00:12
2
Карпин назвал единственного игрока сборной России, которого отправят в клуб после матча с Перу
Вчера, 23:58
8
Головин оценил возможный трансфер Батракова в «Монако»
Вчера, 23:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 