Тренер Перу поделился, чем его разочаровал стадион «Зенита»

Врио главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето недоволен полем на «Газпром Арене».

«Стадион здесь очень красивый, один из самых красивых и современных в мире. Но качество газона было неудовлетворительным. Оно не соответствует качеству стадиона. Оба гола, которые случились сегодня, вызваны состоянием газона», – сказал Баррето.