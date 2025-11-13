Тренер Перу поделился, чем его разочаровал стадион «Зенита»

Врио главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето недоволен полем на «Газпром Арене».
«Стадион здесь очень красивый, один из самых красивых и современных в мире. Но качество газона было неудовлетворительным. Оно не соответствует качеству стадиона. Оба гола, которые случились сегодня, вызваны состоянием газона», – сказал Баррето.
- Товарищеский матч в Санкт-Петербурге закончился вничью со счетом 1:1.
- Россияне пропустили на 82-й минуте после дальнего удара Алекса Валеры.
- 15 ноября Россия примет в Сочи Чили.
Источник: «Р-Спорт»