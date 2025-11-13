Черчесов объяснил спад «Ахмата»: «Моя вина в том, что опережаю события»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о неудачных результатах команды в последних матчах.

«Ахмат» занимает 11 место по итогам 15 туров РПЛ.

Грозненцы не могут выигрывать на протяжении 5 последних матчей.

– С чем связываете спад результатов у «Ахмата»?

– Да, в очковом эквиваленте это спад. Но с «Динамо» мы играли качественно, хоть и пропустили на последней минуте. Если брать «Краснодар», то в первом тайме тоже играли качественно, был и незабитый пенальти, и другие вещи, могли тоже очки взять. Вот первый тайм с «Сочи» был таким, который принять нельзя никак. Вчера был хороший матч, другое дело, что очки нужны. Вариантов всегда несколько, самое главное – установить правильный диагноз. И спрашивая с себя, может быть, есть пока определенный потолок, на котором надо приостановиться и набирать обороты. А мы хотим, чтобы всe поступательно шло.

Видимо, чтобы идти постоянно наверх, нужен определенный склад характера. К этому надо быть готовым, что физически, что особенно важно, психологически. Пришедшие игроки к нам тоже приходили не из топ‑клубов. Сидоров и Мансилья из «Оренбурга», Каси (Касинтура) из Махачкалы. Это не топ‑клубы. Менталитет победителя не делается за один день. Возможно, кто‑то чуть‑чуть взлетел, а надо двигаться дальше. Моя вина в том, что немного опережаю события.

– Какой итог первого круга для «Ахмата»?

– Во‑первых, мы должны быть спокойны. Во‑вторых – объективны. Хотелось бы большего. Команда хочет большего. Но по той или иной причине наш порыв притормозился. Возможно, я чуть форсирую события, и мы не выдержали темпа.

– На что «Ахмат» может претендовать в этом сезоне?

– Не могу смотреть наперед. Наша задача – найти усиление в команде, найти варианты. Например, мы нашли Ибишеву место в центре поля. Он его удачно осваивает. Думаю, что не ровен час, когда его вызовут в сборную на эту позицию. Все удивились, а мы его видим там. Внутренний резерв надо искать, а не на стороне.