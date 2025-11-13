Аршавин высказался о результате матча Россия – Перу

Андрей Аршавин подвел итоги товарищеской встречи между сборными России и Перу.
- Итоговый счет – 1:1.
- Россияне не удержали победу, пропустив на 82-й минуте.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«У сборной Перу хватило характера, с каждой долей секунды после пропущенного мяча они становились сильнее.
Сначала у сборной России все проходило, потом перуанцы стали отнимать мяч на линии штрафной, сравняли счет.
К концу матча сборная Перу владела мячом и инициативой. Замены россиян не сработали, в конце это была разрозненная команда», – сказал Аршавин.
Источник: «Матч ТВ»