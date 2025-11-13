Аршавин высказался о результате матча Россия – Перу

Андрей Аршавин подвел итоги товарищеской встречи между сборными России и Перу.

Итоговый счет – 1:1.

Россияне не удержали победу, пропустив на 82-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«У сборной Перу хватило характера, с каждой долей секунды после пропущенного мяча они становились сильнее.

Сначала у сборной России все проходило, потом перуанцы стали отнимать мяч на линии штрафной, сравняли счет.

К концу матча сборная Перу владела мячом и инициативой. Замены россиян не сработали, в конце это была разрозненная команда», – сказал Аршавин.