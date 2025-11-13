Введите ваш ник на сайте
Тренер сборной Перу прокомментировал ничью с Россией

Сегодня, 01:11

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето подвел итоги товарищеского матча с Россией.

– Почему только ближе к концу матча перуанцы продемонстрировали, на что способны? И как оцените матч для вас в целом?

– Прежде всего, я не просто доволен, а горжусь нашей обороной. Учитывая все логистические сложности. Мы хотели защищаться на высоком уровне.

В первом тайме мы пытались задушить российскую атаку, но нам не хватало точности в своих действиях, потому не создавали моменты.

Во втором тайме мы смогли сыграть в свою игру, а в концовке могли и победить. Это был тяжелый и изматывающий матч. Но в целом я доволен.

– Не думали ли высоко встречать сборную Россию, как это делала сборная Боливии?

– Действительно, такая задумка была. Но 90 минут прессинговать нельзя. Надо параллельно сбивать ритм, контролировать мяч, чего у нас не всегда получалось. Если команда не готова прессинговать все время, то не стоит этого делать.

Что касается нашей ошибки, то я больше обращаю внимание не на нее или отсутствие моментов в первом тайме, а на наличие их во втором. А наш вратарь, несмотря на ошибку, играл достойно и позволял нам оставаться в игре.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Перу Россия Баррето Мануэль
