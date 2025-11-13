Реакция Юрана на голевую ошибку Сафонова

Сергей Юран высказался о голе сборной Перу в ворота России.
- Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
- Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох вратаря Матвея Сафонова.
- В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.
«Не имеет права вратарь пропускать гол с такой дистанции. При всем уважении к Сафонову, думаю, сказалось отсутствие у него игровой практики.
Это был очень простой мяч, по крайней мере, для меня. Там было 25 метров, и мяч не полетел «камнем», – заявил Юран.
Источник: «Матч ТВ»