Реакция Юрана на голевую ошибку Сафонова

Сергей Юран высказался о голе сборной Перу в ворота России.

Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.

Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох вратаря Матвея Сафонова.

В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

«Не имеет права вратарь пропускать гол с такой дистанции. При всем уважении к Сафонову, думаю, сказалось отсутствие у него игровой практики.

Это был очень простой мяч, по крайней мере, для меня. Там было 25 метров, и мяч не полетел «камнем», – заявил Юран.