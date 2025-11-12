Миранчук объяснил, почему Сафонов пропустил гол от Перу

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался после ничьей с Перу.

«Понятно, что хотели выиграть, но это футбол. Обидно, что пропустили. Не смогли забить.

Думаю, что если бы забили второй гол, было бы поспокойнее играть. Моменты были у нас.

Да, пропущенный гол стал неожиданностью. Во‑первых, дали пробить. Матвей, может быть, не ожидал… Мяч полетел по дуге«, – заявил Миранчук.