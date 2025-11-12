Миранчук объяснил, почему Сафонов пропустил гол от Перу

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался после ничьей с Перу.
«Понятно, что хотели выиграть, но это футбол. Обидно, что пропустили. Не смогли забить.
Думаю, что если бы забили второй гол, было бы поспокойнее играть. Моменты были у нас.
Да, пропущенный гол стал неожиданностью. Во‑первых, дали пробить. Матвей, может быть, не ожидал… Мяч полетел по дуге«, – заявил Миранчук.
- Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
- Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох вратаря Матвея Сафонова.
- В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.
Источник: «Матч ТВ»