Овчинников хочет более радикальных изменений в «Спартаке»

Валерий Овчинников считает, что только увольнение главного тренера Деяна Станковича не поможет «Спартаку».

«В СМИ появлялось много фамилий. Может, Юран? В моeм понимании, надо ставить россиянина, можно и бывшего спартаковца.

А руководство вообще спартаковское у команды? Из них что, кто-то в «Спартаке» играл? Вот ведь о чeм и речь.

Какое отношение руководство к «Спартаку» имеет? Кем они до «Спартака» были, все эти руководители, которые довели команду до такого состояния?

Взяли тренера-серба, у которого нервная система полностью расшатана. Его счастье, что он выскочил из «Спартака», хотя он ещe упирался. Зарплата такая, что уходить было страшно, да и боялся, наверно, что ФИФА не сможет получить неустойку.

Но просто поменять тренера мало – нужно менять и руководство: президент, генеральный директор – и дальше по списку. Всех в обоз и в путешествие – опыта футбольного набираться», – сказал Овчинников.