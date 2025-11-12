Введите ваш ник на сайте
Овчинников хочет более радикальных изменений в «Спартаке»

Вчера, 20:55
11

Валерий Овчинников считает, что только увольнение главного тренера Деяна Станковича не поможет «Спартаку».

«В СМИ появлялось много фамилий. Может, Юран? В моeм понимании, надо ставить россиянина, можно и бывшего спартаковца.

А руководство вообще спартаковское у команды? Из них что, кто-то в «Спартаке» играл? Вот ведь о чeм и речь.

Какое отношение руководство к «Спартаку» имеет? Кем они до «Спартака» были, все эти руководители, которые довели команду до такого состояния?

Взяли тренера-серба, у которого нервная система полностью расшатана. Его счастье, что он выскочил из «Спартака», хотя он ещe упирался. Зарплата такая, что уходить было страшно, да и боялся, наверно, что ФИФА не сможет получить неустойку.

Но просто поменять тренера мало – нужно менять и руководство: президент, генеральный директор – и дальше по списку. Всех в обоз и в путешествие – опыта футбольного набираться», – сказал Овчинников.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Цугундeр
1762971571
«Декабристы разбудили Герцена» Футболисты разбудили Бормана.. История..)
Ответить
rash1959
1762972696
А ты кто такой?
Ответить
oyabun
1762972893
Кого только не повытаскивали из небытия. Лишь бы связать хоть как то со Спартаком.
Ответить
МАТЧ ТВ - гав..но
1762973173
Кто это такой? Каждый ущлепок считает себя гением ...особенно старики, которые толком компьютером пользоваться не умеют...
Ответить
Интерес
1762975208
В какое путешествие, уж не в эротическое ли???
Ответить
NewLife
1762975307
Овчинников - это кто ?
Ответить
timon2401
1762976127
Жду не дождусь, когда еще Киркоров, Харламов, ведущая «Спокойной ночи, малыши» и, конечно же, Малышева на пару со всеми ведущими «Давай поженимся» будут советы Аликперову давать, как руководить «Спартаком», кого и куда ставить и кого приглашать…
Ответить
Vitaga
1762979946
Овчинников хоть не самый хороший человек по жизни но тут он правильно высказался. только такие изменения спасут Спартак
Ответить
