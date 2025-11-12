Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»

Сербский журналист Mozzart Sport Деян Станкович прокомментировал отставку своего полного тезки с поста главного тренера «Спартака».

– Как в Сербии восприняли новость об отставке Деяна Станковича?

– В Сербии отставка Станковича не вызвала такого бурного ажиотажа, как в России, потому что уже где-то на протяжении месяца из России появлялись новости о возможном увольнении Деяна.

Мы пристально следим за тем, что происходит в чемпионате России, потому что там играет много сербских футболистов, работают сербские специалисты. Но скажу честно, в Сербии не ожидали отставки Станковича прямо сейчас, в такой момент. Но думаю, что все чувствовали давление, которое на него оказывалось.

Но повторюсь, в Сербии эта тема не вызвала такого большого ажиотажа, потому что возникало ощущение, что все были к этому готовы уже давно. Да и сам Станкович неоднократно заявлял, что у него не было полной поддержки в «Спартаке», в Москве.

Сам Деян говорил что-то из разряда: меня атаковали, потому что я иностранец. И я склонен поверить в то, что в «Спартаке» у Станковича были напряженные отношения.

На днях я прочитал в российской прессе, что какой-то тренер с армянской фамилией [Александр Григорян] сказал, что Станкович ведeт себя как цыган. Даже не знаю, что тут сказать…

На мой взгляд, так точно нельзя говорить о тренере такой большой команды, как «Спартак». Ты можешь сказать, что он плохой тренер, что он не даeт результат. Но называть цыганом – это уже перебор. Это высказывание в Сербии восприняли достаточно плохо.