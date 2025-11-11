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Григорян – о тренерах «Спартака»: «Ведут себя как цыгане»

11 ноября 2025, 09:54
23

Российский тренер Александр Григорян высказался о поведении тренерского штаба «Спартака».

«Я обсуживал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти, за 10 минут до конца.

И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, что хотят – они вели себя как цыгане. Мне это было так неприятно.

Он себя так ведет, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?». Просто орут, кричат, выбегают», – сказал Григорян.

  • Станкович ранее вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ».
  • Сербского специалиста в сентябре дисквалифицировали на один месяц за споры с арбитрами.

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Источник: Коммент.Шоу
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр Станкович Деян
Комментарии (23)
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Дубина
1762844215
Цыгане как раз у зените!! Так игрочишки)))
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Good_win_ФКСМ
1762844308
клоун из страны, просравшей свой символ - гору Арарат, живущий как побирающийся слуга-цыган, еще других тут оскорбляет... то, что это недоразумение не смогло себя закрепить как тренер, не значит, что может других оскорблять... хотя, обслуживание бо.м.ж-проектов, к коим относится и срач-тв, меняет людей в худшую сторону....
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Дубина
1762844500
А как тут не орать и не психовать когда свистун прогазпромовский топил КБ по полной?
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Юбиляр
1762845343
"Российский тренер Александр Григорян" - КТО это, чем знаменит ??? Решил из забвения выйти за счет Спартака ? - не ново, таких полно !(.
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vvv123
1762845578
А армяне чем лучше цыган?
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NewLife
1762846845
Кретин.
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Коста008
1762848335
Вчера посмотрел интервью Станковича Нобелю, по мыслям, по речи - вполне адекватный мужик, сам признает, что он еще "сырой" как тренер. Его сейчас демонизируют, но вопросы не только к нему должны быть, но и к руководству - какой-то цирк с выбором нового тренера - либо четко обозначьте позицию, что поддерживаете, либо ставьте и.о. и ищите замену! Ну а по существу - почему то многие игнорируют вопрос, который задал журналист и контекст этого вопроса. Для меня очевидно, что Станкович был недоволен судейством, и опять крикнул судье что-то матерное или около того. С учетом месячной дисквалификации за подобное самый "уместный" вопрос к тренеру на флэше конечно именно этот - чтобы он в очередной раз высказался и влепили 1,5 месяца, например. Эмоции Деяна понятны, но соглашусь с тем, что свои эмоции нужно держать в себе, в этом он не прав!
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SLADE2019
1762851003
Удивляюсь я вам, горе-комментаторам (некоторым). Не признавать, что этот психопат - психопат и истеричка, равно против ветра писать. Писайте, раз вам это удовольствие доставляет. Очень забавно, что столько заступников у цыган имеется. В данном случае, Григорян конечно же, повел себя по-идиотски и скорее всего ответит за это. Думать надо, что говорить. Но это не опровергает того, что в Спартаке работают психи ненормальные. И причем здесь Григорян, как тренер. В конце концов, психопат ничуть себя с лучшей стороны не показал. При многомиллионных тратах на вонючем шестом месте идет, а перспектива, разве что на пятом оказаться. Смех, да и только этот психопат.
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За что бан ?
1762851624
Смешно как зверушки обижаются ( а ведь на правду).
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АлексМак
1762860043
он то знает...
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