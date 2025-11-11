Григорян – о тренерах «Спартака»: «Ведут себя как цыгане»

Российский тренер Александр Григорян высказался о поведении тренерского штаба «Спартака».

«Я обсуживал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти, за 10 минут до конца.

И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, что хотят – они вели себя как цыгане. Мне это было так неприятно.

Он себя так ведет, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?». Просто орут, кричат, выбегают», – сказал Григорян.