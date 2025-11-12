Орлов отреагировал на увольнение Станковича из «Спартака»

Геннадий Орлов оценил отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«К отставке Станковича все шло, хотя я против таких увольнений. И вроде бы «Спартак» в последнем матче сыграл совсем неплохо – они приблизились к лидирующей группе.

Но так, как Станкович себя вел по отношению ко всем, – не может так себя вести тренер. Во всяком случае из всех последних тренеров «Спартака» последних лет он – самый скандальный.

Но, возможно, в этом был скрытый умысел – и сейчас они договорились по деньгам. Станкович же хотел уйти. Он несколько дней назад чуть ли не открыто об этом сказал, что хочет к жене и ребенку.

Он был нервный, а тренер должен быть самым спокойным в команде, должен всех успокаивать, а он наоборот всех возбуждал. И это все передавалось игрокам», – заявил Орлов.