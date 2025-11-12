Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Перу Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов отреагировал на увольнение Станковича из «Спартака»

Сегодня, 14:53
7

Геннадий Орлов оценил отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«К отставке Станковича все шло, хотя я против таких увольнений. И вроде бы «Спартак» в последнем матче сыграл совсем неплохо – они приблизились к лидирующей группе.

Но так, как Станкович себя вел по отношению ко всем, – не может так себя вести тренер. Во всяком случае из всех последних тренеров «Спартака» последних лет он – самый скандальный.

Но, возможно, в этом был скрытый умысел – и сейчас они договорились по деньгам. Станкович же хотел уйти. Он несколько дней назад чуть ли не открыто об этом сказал, что хочет к жене и ребенку.

Он был нервный, а тренер должен быть самым спокойным в команде, должен всех успокаивать, а он наоборот всех возбуждал. И это все передавалось игрокам», – заявил Орлов.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Еще по теме:
Орлов объяснил, за счет чего «Крылья» отобрали очки у «Зенита» 28
Орлов – о Соболеве: «Тренеры «Зенита» все еще ждут, что он выйдет и спасет» 5
Орлов раскритиковал игрока «Зенита»: «Вообще из другой лиги» 20
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Орлов Геннадий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1762951512
А все остальные могут вести себя так относительно тренера? Особенно журналюги со срач-тв и продажные реферишки.
Ответить
Cleaner
1762952720
Да, тренер не должен ВОЗБУЖДАТЬ игроков. Тут я с Орловым согласен! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
NewLife
1762952975
Китайская мудрость: "прогнувшиеся всегда будут ненавидеть не тех, кто их прогнул, а тех, кто не прогнулся" Сколько же вас прогибающихся пасется на срач тв и в соц сетях( Станок для вас, как кость в горле.
Ответить
СильныйМозг
1762957364
Болельщики, еще и тренера защищают. Какой тренер, такие и болельщики, е...тые.
Ответить
Цугундeр
1762959699
Хорошая новость из СПб. Гена реагирует.(
Ответить
Главные новости
«Нулевая команда, нулевой тренер»: Бубнов – о московском клубе РПЛ
20:03
Смолов предсказал чемпиона РПЛ-2025/26
19:50
1
Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» может сменить Станковича в «Спартаке»
19:40
Карпин оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
19:30
Пловчиха Ефимова назвала желаемого тренера для «Спартака»
19:19
5
Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»
18:51
1
Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»
18:43
5
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
18:35
8
Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»
18:18
1
Стали известны первые решения Ротенберга на посту гендиректора «Локомотива»
17:55
3
Все новости
Все новости
Генич констатировал невезение «Динамо»: «Засасывает все»
20:00
Акинфеев описал свою автобиографию
19:10
2
Карпин назвал идеальных соперников для сборной России
19:00
1
Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»
18:51
1
Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»
18:43
5
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
18:35
8
Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»
18:18
1
Стали известны первые решения Ротенберга на посту гендиректора «Локомотива»
17:55
3
Смородская прошлась по Станковичу: «Ничего не умеет делать»
17:45
4
В сборной России ответили на претензии Акинфеева
17:31
1
В «Динамо» отреагировали на новость об увольнении Карпина
17:17
6
Реакция Черданцева на увольнение Станковича из «Спартака»
17:05
16
Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
16:46
2
Титов: «Наконец-то в «Спартаке» российский тренер!»
16:29
10
Семшов дал совет «Динамо», как выйти из кризиса: «К Карпину вопросов нет»
16:16
3
Тренер клуба-участника ЛЧ отказал «Спартаку»
15:59
6
Реакция Семина на назначение нового гендиректора «Локомотива»
15:47
1
Радимов сказал, что спровоцировало уход Станковича из «Спартака»: «Это перешло все границы»
15:30
9
Орлов отреагировал на увольнение Станковича из «Спартака»
14:53
7
Молодежная сборная России стартовала с победы на международном турнире
14:25
2
Ротенберг прокомментировал повышение в «Локомотиве»
14:10
3
Шишкин предложил «Спартаку» трех тренеров на замену Станковичу
13:57
16
Черчесов рассказал о своих планах на фоне интереса «Спартака» и «Динамо»
13:45
5
Ротенберг возглавил «Локомотив»
13:25
14
Реакция Станковича на увольнение из «Спартака»
13:10
11
Галактионов может сменить «Локо» на другой московский клуб
12:58
8
Абаскаль прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»
12:50
6
В «Локомотиве» готовится громкая отставка
12:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 