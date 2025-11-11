«Спартаку» предложили забрать Карпина из «Динамо»: «Причем можно доплатить»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон хочет, чтобы «Спартак» заменил уволенного Деяна Станковича на Валерия Карпина.
«Я предлагаю «Спартаку» забрать Карпина, причем можно доплатить. Но они, скорее, Личку назначат», – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.
- «Спартак» завершил первый круг РПЛ на 6-м месте, «Динамо» – на 10-м.
- Карпин совмещает тренерские посты в «Динамо» и сборной России.
- Ранее он играл за спартаковцев и дважды возглавлял команду.
Источник: телеграм-канал Ильи Мэддисона