  • Главная
  • Новости
  • «Спартаку» предложили забрать Карпина из «Динамо»: «Причем можно доплатить»

«Спартаку» предложили забрать Карпина из «Динамо»: «Причем можно доплатить»

Вчера, 23:43
8

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон хочет, чтобы «Спартак» заменил уволенного Деяна Станковича на Валерия Карпина.

«Я предлагаю «Спартаку» забрать Карпина, причем можно доплатить. Но они, скорее, Личку назначат», – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» завершил первый круг РПЛ на 6-м месте, «Динамо» – на 10-м.
  • Карпин совмещает тренерские посты в «Динамо» и сборной России.
  • Ранее он играл за спартаковцев и дважды возглавлял команду.

Источник: телеграм-канал Ильи Мэддисона
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Карпин Валерий Станкович Деян
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
папандопала
1762894178
эта мэдиссониха недавно на всю страну показала, как она стримит, и почему не вылезает из-за компа часами. оказалось - во время стримов сцыт в ведро под себя! и даже показала это самое ведро до краёв! менеджер блогера за голову схватилась от увиденного, сказала срочно удалить это позорное видео - но оно уже разлетелось по всему интернету. вот это было гы-гы! * кто не верит - идите в яндекс и наберите всего 2 слова "мэдиссон ведро", да посмотрите сами (не советую)
Ответить
TIMOTHY
1762895276
Расформировать Спартак и делов! Все равно толку нет от этих ромбиков
Ответить
crf57
1762924531
МУДИСОН! Когда ты уже заткнёшь свой грязный рот, отрыжка динамовская! Вам кого не назначать,всё равно Динамо в попе будет!
Ответить
crf57
1762924689
Мудисон - ведро!!!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1762928258
ПУДЕЛЬ справится и с 3 командами одновременно
Ответить
suchi-69
1762938841
Дайте Паркинсону с ведром потренировать наконец-то
Ответить
