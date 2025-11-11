Черчесов объяснил свои слова про «Спартак»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил, почему негативно высказался о тренерском штабе «Спартака».

– На пресс‑конференции вы сказали, что тренерский штаб «Спартака» вел себя не совсем достойно. Как это проявлялось?

– Ну, каждый свисток все бегут к судье. Понятно, что я тоже иногда покрикиваю. Но когда весь тренерский штаб выбегает… Я поздравил их с победой, и с моей стороны на этом все. Они сами должны о себе думать. Есть эмоции. Я должен смотреть за собой, а они – за собой.