Черчесов недоволен тренерами «Спартака»: «Недостойно клуба»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал стычку с коллегой из «Спартака» Ненадом Сакичем.

– Что у вас произошло после матча с тренером «Спартака» Ненадом Сакичем?

– Ничего, поздравил его с победой. «Спартак» с победой. Однако каждый свисток – все в тренерском штабе орут как резаные. Дайте судье поработать спокойно. Я бы сказал, что даже как-то недостойно «Спартака».

– Сегодня повышали голос и вы, и Деян Станкович на арбитра.

– Я повышал? Боже упаси. Вы, по-моему, наговариваете. Я очень корректно себя вел.