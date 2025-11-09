Черчесов недоволен тренерами «Спартака»: «Недостойно клуба»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал стычку с коллегой из «Спартака» Ненадом Сакичем.
– Что у вас произошло после матча с тренером «Спартака» Ненадом Сакичем?
– Ничего, поздравил его с победой. «Спартак» с победой. Однако каждый свисток – все в тренерском штабе орут как резаные. Дайте судье поработать спокойно. Я бы сказал, что даже как-то недостойно «Спартака».
– Сегодня повышали голос и вы, и Деян Станкович на арбитра.
– Я повышал? Боже упаси. Вы, по-моему, наговариваете. Я очень корректно себя вел.
- У «Ахмата» 7 матчей подряд без побед.
- «Ахмат» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 15 туров.
- Следующий матч команда проведет против «Рубина».
Источник: «РБ Спорт»