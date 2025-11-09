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  • Черчесов недоволен тренерами «Спартака»: «Недостойно клуба»

Черчесов недоволен тренерами «Спартака»: «Недостойно клуба»

9 ноября 2025, 21:55
11

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал стычку с коллегой из «Спартака» Ненадом Сакичем.

– Что у вас произошло после матча с тренером «Спартака» Ненадом Сакичем?

– Ничего, поздравил его с победой. «Спартак» с победой. Однако каждый свисток – все в тренерском штабе орут как резаные. Дайте судье поработать спокойно. Я бы сказал, что даже как-то недостойно «Спартака».

– Сегодня повышали голос и вы, и Деян Станкович на арбитра.

– Я повышал? Боже упаси. Вы, по-моему, наговариваете. Я очень корректно себя вел.

  • У «Ахмата» 7 матчей подряд без побед.
  • «Ахмат» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 15 туров.
  • Следующий матч команда проведет против «Рубина».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Фердя
1762715020
Это называется кривое зеркало, так бывает!
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Инсаров
1762716352
Обсуждать, осуждать коллег по тренерскому цеху неэтично. Об этом Черчесов должен знать.
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vvv123
1762717484
Хряки всегда орут, знают, что скоро мясокомбинат, близко!
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Вжыхъ
1762725702
Станиславу надо за собой следить так-то, а не за Спартаком. Спросили же не о матче, а о том, что он после матча уже пытался сделать...
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МАТЧ ТВ - гав..но
1762726890
Автобус черчесова был спокойно сломлен... на классе...срач тв и Судьишке ( который свистел в одну сторону)...не получилось сломать гладиаторов... Нужно исключать Чистякова (корупционера) из судей которые могут судить спартак и свои матчи с участием Спартака показывать по своему каналу...со своим комментатором... срач тв запретить трансляции...путь теряют трафик...гавно канал с продажными провокаторами...
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Good_win_ФКСМ
1762757089
Если бы против тебя, лысый клоун, чИСТЯКОВ свистел постоянно, если бы судье осталось только майку соперника одеть для легализации своего беспредела, ты бы,Стасик, первым орал бы еще во время матча, что судьи те, как о них правильно заряжают на трибунах.... сиди уже, клоун флюгерный....
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бу-бу
1762758363
Тренерская банда Спартака давно уверовала во вседозволенность и исключительность своей команды . Поэтому любое решение арбитров противоречащее их трактовке правил , вызывает у них неадекватную реакцию и приводит всю их шайку в бешенство . Стыдобища то какая !
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