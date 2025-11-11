Два кандидата на усиление атаки «Спартака», новый претендент на Захаряна, Месси на «Камп Ноу» и другие новости

Cуперкомпьютер назвал главного фаворита РПЛ после первого круга
Клубы из Серии A и «Спартак» поборются за покупку российского вингера
Карпин собрался подписать в «Динамо» двух игроков из «Ростова»
Месси посетил «Камп Ноу» – есть реакция «Барселоны»
Акинфеев разочарован, как сборная России сообщила о его уходе
Конкурента Сафонова обвинили в фашизме – он отреагировал
Зимний кубок РПЛ может не состояться: известна причина
Два игрока сборной России пропустят матчи с Перу и Чили
Участник Лиги Европы хочет арендовать Захаряна
Гурцкая раскрыл, кто зимой усилит атаку «Спартака»
Источник: «Бомбардир»