Конкурента Сафонова обвинили в фашизме

Вчера, 16:29
1

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье попал в неприятную ситуацию из-за лайка в соцсетях.

Футболисту парижского клуба понравилось видео с выступлением вице-президента Республиканской партии Жюльена Обера на телеканале LCP в июне 2024 года.

Обер в интервью отвечал на вопросы журналиста о наследии Национального фронта, которое он приписывает «петенизму» [идеологическая основа Вишистской Франции] и «войскам СС».

Из-за этого Шевалье обвинили в фашизме.

  • Голкипер летом перешел в «ПСЖ» из «Лилля» за 40 млн евро.
  • Он пропустил 18 голов в 17 матчах.
  • 24-летний Шевалье – конкурент вратаря сборной России Матвея Сафонова.

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Шевалье Люка
Mirak92
1762783292
Обязательно Сафонова в заголовок присобачивать?? Как же без него то ?
Ответить
