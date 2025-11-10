Конкурента Сафонова обвинили в фашизме

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье попал в неприятную ситуацию из-за лайка в соцсетях.
Футболисту парижского клуба понравилось видео с выступлением вице-президента Республиканской партии Жюльена Обера на телеканале LCP в июне 2024 года.
Обер в интервью отвечал на вопросы журналиста о наследии Национального фронта, которое он приписывает «петенизму» [идеологическая основа Вишистской Франции] и «войскам СС».
Из-за этого Шевалье обвинили в фашизме.
- Голкипер летом перешел в «ПСЖ» из «Лилля» за 40 млн евро.
- Он пропустил 18 голов в 17 матчах.
- 24-летний Шевалье – конкурент вратаря сборной России Матвея Сафонова.
Источник: Le Parisien