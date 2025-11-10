Суперкомпьютер назвал главного фаворита РПЛ после первого круга

Суперкомпьютер Opta Analyst считает «Краснодар» наиболее вероятным претендентом на победу в чемпионате России. Его шансы оценивают в 31,6%.

«Быкам» немного уступают ЦСКА (30,4%) и «Зенит» (27,1%).

При этом шансы «Локомотива» оценены всего лишь в 9,1%.

«Сочи» и «Пари НН» имеют больше 70% на прямой вылет.