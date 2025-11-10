Суперкомпьютер назвал главного фаворита РПЛ после первого круга

Суперкомпьютер Opta Analyst считает «Краснодар» наиболее вероятным претендентом на победу в чемпионате России. Его шансы оценивают в 31,6%.
«Быкам» немного уступают ЦСКА (30,4%) и «Зенит» (27,1%).
При этом шансы «Локомотива» оценены всего лишь в 9,1%.
«Сочи» и «Пари НН» имеют больше 70% на прямой вылет.
- В РПЛ после первого круга лидирует «Краснодар» с 33 очками. Столько же баллов у ЦСКА. У «Зенита» и «Локомотива» по 30 очков.
- В нижней части таблицы у «Динамо Мх» и «Крыльев Советов» по 14 очков, у «Оренбурга» – 11, у «Сочи» и «Пари НН» – по 8.
Источник: телеграм-канал Opta Sports