Акинфеев разочарован, как сборная России сообщила о его уходе

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о скудных почестях, когда он покидал сборную России.
- Вратарь выступал за национальную команду с 2004 по 2018 год.
- Он пропустил 95 голов в 111 матчах.
«Когда меня официально провожали из сборной, всe, чего я удостоился, – это 16-секундный ролик, прокрученный на табло.
Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?
Как ни странно, я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? На чиновников, которые приходят и уходят, не оставляя после себя вообще ничего, о чeм можно было бы вспомнить?
И лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор», – написал Акинфеев в своей автобиографии.
Источник: «Бомбардир»