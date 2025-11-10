Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Акинфеев разочарован, как сборная России сообщила о его уходе

Акинфеев разочарован, как сборная России сообщила о его уходе

Вчера, 15:40
14

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о скудных почестях, когда он покидал сборную России.

  • Вратарь выступал за национальную команду с 2004 по 2018 год.
  • Он пропустил 95 голов в 111 матчах.

«Когда меня официально провожали из сборной, всe, чего я удостоился, – это 16-секундный ролик, прокрученный на табло.

Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?

Как ни странно, я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? На чиновников, которые приходят и уходят, не оставляя после себя вообще ничего, о чeм можно было бы вспомнить?

И лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор», – написал Акинфеев в своей автобиографии.

Кафанов назвал величайшего вратаря в истории сборной России 6
Акинфеев рискует пропустить дерби со «Спартаком» 6
Акинфеев рассказал о внезапном поступке Дзюбы перед ЧМ-2018: «От него вообще никто не ждал»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Боцман59rus
1762779639
_ ты обиженка, кроме волшебного пендаля под зад,на уровне сборной ничего не заслужил. Не припомню никого, кто бы столько раз хоронил сборную своими ляпами, а ролик можно снять и подлиннее, про твои рекорды в ЛЧ
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1762780793
Проверить всех чиновников и судей в РФС, выключая Дюкова и Митрофанова, на полиграфе на предмет договорняков
Ответить
Мордаванин
1762784967
чё в пояс кланяться?
Ответить
Красногвардейчик
1762785331
Молодец
Ответить
Феликс Михайлов
1762787934
Когда закончишь с футболом, Москва три дня будет на ушах стоять.
Ответить
kvm
1762789358
и так на 1 сек. больше тебе время уделили...
Ответить
Кронштадт65
1762794893
ну прям гвоздь программы
Ответить
Good_win_ФКСМ
1762844622
а с чего вдруг дЫРКА, подставившая эту самую сборную в отборе к ЧМ2010, на ЧЕ2012, на ЧМ2014, вдруг решила, что она какая-то звезда?!!! дЫРКА - не Яшин (лучший голкипер мира до сих пор), не Дасаев (лучший игрок 1988), да даже не вратари сборной второго плана... и кто такое дЫРКА, чтобы ему какие-то почести воздавать??? вон, пусть конюшня и делает проводы дЫРКе в память о куче евро-привозов и вечной серии в ЛЧ ...
Ответить
