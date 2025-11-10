Акинфеев разочарован, как сборная России сообщила о его уходе

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о скудных почестях, когда он покидал сборную России.

Вратарь выступал за национальную команду с 2004 по 2018 год.

Он пропустил 95 голов в 111 матчах.

«Когда меня официально провожали из сборной, всe, чего я удостоился, – это 16-секундный ролик, прокрученный на табло.

Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?

Как ни странно, я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? На чиновников, которые приходят и уходят, не оставляя после себя вообще ничего, о чeм можно было бы вспомнить?

И лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор», – написал Акинфеев в своей автобиографии.