Конкурент Сафонова ответил на обвинения в фашизме

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье отреагировал на критику в свой адрес.

Из-за лайка в соцсетях футболиста парижского клуба обвинили в фашизме.

«Я видел, что обо мне говорили, что я лайкнул политически мотивированную публикацию в соцсетях, которой я, естественно, не делился.

Я не пытаюсь вас убедить, но неприятно осознавать, что, пролистав ленту и неосознанно поставив лайк под публикацией, а затем проснувшись, чтобы подготовиться к матчу, обнаруживаешь, что твой имидж полностью испорчен случайным действием. Это меня бесит.

Я здесь не для того, чтобы афишировать свое образование или политические взгляды, потому что я прежде всего футболист. Но любой, кто меня знает, прекрасно понимает, что родители и семья привили мне ценности и уважение, и что я никогда не позволю себе думать так.

Но ущерб уже нанесен, и обо мне уже много чего сказали. Вы пытались выставить меня фашистом, и ваша мишень – не я, а вся моя семья. Я бы никогда не стал изображать жертву, но это уже перешло границы», – написал Шевалье.