Зимний кубок РПЛ может не состояться: известна причина

Президент РПЛ Александр Алаев допустил, что во время зимней паузы не будет традиционного товарищеского турнира.

– Что с Зимним Кубком РПЛ? Были слухи, что «Спартак» не примет участия.

– Мы очень хотим провести Зимний Кубок, потому что он стал традиционным и ярким.

Все мы понимаем: генеральный партнeр Кубка – букмекерская компания. Все ждут поправок в законодательстве, которые могут повлиять на букмекерскую индустрию. Время есть, второе слушание в ноябре.

Сейчас нет предложения. Надеюсь, что у нас будут новые предложения от беттинг-партнeров и мы проведeм Зимний Кубок. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот турнир не состоялся.

Но это недешeвое мероприятие. Сделаем всe, чтобы он состоялся. Будем думать вместе с партнeрами. Надеюсь, что он состоится: стадион забронирован, даты есть.

Участники? Если будет турнир, то участники будут достойные. Самый большой интерес к российским командам.