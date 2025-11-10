Месси посетил стадион «Барселоны»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о визите на «Камп Ноу».
«Прошлым вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой.
Туда, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, тысячу раз заставляли меня почувствовать себя счастливейшим человеком в мире.
Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего я не смог сделать💙❤️», – написал Месси в соцсетях, прикрепив несколько кадров с домашнего стадиона «Барселоны».
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Фото: соцсети Лионеля Месси
Источник: «Бомбардир»