Ташуев заступился за Станковича: «Разве это не двойные стандарты?»

Российский тренер Сергей Ташуев оценил ситуацию с будущим Деяна Станковича в «Спартаке».

– Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Чуть ли не каждый день пишут, что его судьба предрешена, а он одержал две победы кряду.

– Знаете, у нас в этом отношении какие-то двойные стандарты просматриваются.

– В смысле?

– Все хают Станковича, даже если он побеждает. А посмотрите на результаты Валерия Карпина в «Динамо». И что мы слышим? «Ему надо еще дать время поработать, он один из лучших наших специалистов».

Как-то так, да? Разве это не двойные стандарты? Все же определяет результат. Если выиграл – то и хорошо. Пусть руководство «Спартака» принимает решение.