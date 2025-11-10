Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Григорян объяснил, в чем Талалаев превзошел всех тренеров РПЛ

Григорян объяснил, в чем Талалаев превзошел всех тренеров РПЛ

Вчера, 08:22
4

Российский тренер Александр Григорян высказался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

В воскресенье команда дома сыграла вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в 15-м туре РПЛ.

«Для «Балтики» и для ее тренерского штаба колоссальное значение имеет 100‑процентная функциональная готовность к матчам. В этом плане у «Балтики» нет аналогов в РПЛ. Калининградцы выше всех в этом компоненте.

Это в очередной раз сказалось во второй половине матча с «Краснодаром». Не могло не сказаться.

Талалаев превзошел всех тренеров РПЛ в том, как поставил игру на подборах, на вторых мячах, да и вообще в единоборствах. Правда, надо заметить, что футболистов топ‑уровня гораздо сложнее заставить играть в такой футбол. Того же Бителло из «Динамо» куда сложнее заставить так сыграть.

Поэтому мне интересно было бы взглянуть на работу Талалаева с топ‑клубом. Лично мне стиль нынешний игры «Балтики» не нравится, но это реально работающий путь развития для скромной команды в элитном дивизионе», – сказал Григорян.

  • «Балтика» занимает в РПЛ 5-е место после первого круга с 28 очками.
  • Талалаев возглавляет калининградцев с сентября прошлого года.

Источник: «Матч ТВ»
sochi-2013
1762753274
Еще бы ему уроки актерского мастерства, а то переигрывает. Команду сделал хорошую.
Ответить
boris63
1762763152
Талалаев действительно превзошёл всех тренеров РПЛ, превзошёл игрой с помощью мелкого фола. Сорок жёлтых карточек одна красная при 267и нарушениях. При подборе средненьких игроков не удивительно, но ни в одной другой команде столько жёлтых и нарушений нет в игре с Балтикой.
Ответить
Foxitkuban
1762844775
Как правило, с такой игрой команды хорошо выстреливают, но потом так же быстро сдуваются. Талалаев не развивает команду и тактику, он делает фреш. Быстро выжимает из имеющегося все, что есть, для скоротечного результата, т.к. на длинную дистанцию распределить имеющиеся силы не получится. Итог - второй круг все расставит по местам. История знает много примеров таких "талалаевых".
Ответить
