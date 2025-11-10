Григорян объяснил, в чем Талалаев превзошел всех тренеров РПЛ

Российский тренер Александр Григорян высказался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

В воскресенье команда дома сыграла вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в 15-м туре РПЛ.

«Для «Балтики» и для ее тренерского штаба колоссальное значение имеет 100‑процентная функциональная готовность к матчам. В этом плане у «Балтики» нет аналогов в РПЛ. Калининградцы выше всех в этом компоненте.

Это в очередной раз сказалось во второй половине матча с «Краснодаром». Не могло не сказаться.

Талалаев превзошел всех тренеров РПЛ в том, как поставил игру на подборах, на вторых мячах, да и вообще в единоборствах. Правда, надо заметить, что футболистов топ‑уровня гораздо сложнее заставить играть в такой футбол. Того же Бителло из «Динамо» куда сложнее заставить так сыграть.

Поэтому мне интересно было бы взглянуть на работу Талалаева с топ‑клубом. Лично мне стиль нынешний игры «Балтики» не нравится, но это реально работающий путь развития для скромной команды в элитном дивизионе», – сказал Григорян.