Адиев оценил ничью «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал комментарий по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
«В какой‑то мере ничья по такой игре – не совсем успех. В первом тайме к нас было несколько хороших моментов. Все равно есть ощущение, что удача от нас отвернулась немного.
А так набранное очко – это движение вперед. Но в нашем положении нужно больше.
Мы обладаем неплохим атакующим потенциалом, у нас есть креативные парни. Но низкая результативность напрягает. Опять чуток не повезло», – сказал Адиев.
- Голы забили Фернандо Костанца и Максим Глушенков.
- «Зенит» остался на 3-м месте.
- «Крылья Советов» идут в зоне переходных матчей.
Источник: «Матч ТВ»