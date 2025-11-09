Адиев оценил ничью «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал комментарий по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«В какой‑то мере ничья по такой игре – не совсем успех. В первом тайме к нас было несколько хороших моментов. Все равно есть ощущение, что удача от нас отвернулась немного.

А так набранное очко – это движение вперед. Но в нашем положении нужно больше.

Мы обладаем неплохим атакующим потенциалом, у нас есть креативные парни. Но низкая результативность напрягает. Опять чуток не повезло», – сказал Адиев.